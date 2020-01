BTC : tout savoir sur les portefeuilles Bitcoin

Vous réfléchissez à l’idée de posséder du bitcoin depuis un certain temps. Vous avez fait vos recherches et maintenant vous voulez plonger. Un problème – avant de commencer, vous devez choisir un portefeuille Bitcoin qui correspond à vos intentions. Utilisez notre guide concis pour comprendre ce qu’est vraiment un portefeuille Bitcoin, les types de portefeuilles disponibles – et ce que vous devriez exiger de votre premier portefeuille Bitcoin.

Qu’est-ce qu’un portefeuille Bitcoin ?

Pour récapituler ce qu’est un portefeuille Bitcoin, vous devez comprendre comment Bitcoin fonctionne. Il s’agit essentiellement d’un système financier public décentralisé sans avoir besoin de banques. Cela signifie qu’il ne peut pas non plus y avoir de compte bancaire pour le bitcoin.

Comme alternative, les détenteurs de bitcoin deviennent leurs propres directeurs de banque et stockent leur bitcoin dans un portefeuille bitcoin. Par conséquent, un portefeuille Bitcoin est comme un compte bancaire mais n’est rattaché à aucune banque. Les meilleurs portefeuilles Bitcoin tels que le portefeuille Bitcoin proposé par Luno doivent offrir des fonctionnalités de sécurité exceptionnelles pour se protéger contre les pirates.

Types de portefeuilles Bitcoin

Tout comme il y a beaucoup de comptes bancaires à choisir, il y a aussi beaucoup de portefeuilles Bitcoin disponibles. Ceux-ci peuvent être divisés en deux types principaux, les chambres froides ou les portefeuilles chauds. Ce dernier est lorsque le portefeuille n’est pas connecté à Internet, comme un portefeuille Bitcoin matériel, un portefeuille papier ou même un portefeuille cerveau. Ce dernier est lorsque vos informations privées sont mémorisées par cœur et déconseillées car les gens sont connus pour oublier et perdre des fortunes. Les portefeuilles chauds sont recommandés pour plus de commodité et de sécurité ; ils comprennent des portefeuilles bitcoin Web, de bureau ou mobiles.

Que proposent les meilleurs portefeuilles Bitcoin ?

Tous les portefeuilles Bitcoin ne sont pas identiques et certains doivent être évités. Le portefeuille exact que vous devez choisir dépendra de vos intentions, de la façon dont vous envisagez d’acheter du bitcoin et d’autres facteurs. Voici quelques-unes des principales considérations avant de choisir un portefeuille.

Des frais peu élevés – si vous envisagez de négocier ou d’effectuer plusieurs transactions, vous voudrez un portefeuille à bas prix. Si vous prévoyez de conserver le bitcoin plutôt que de l’utiliser fréquemment, cela peut ne pas être le facteur décisif pour vous.

– si vous envisagez de négocier ou d’effectuer plusieurs transactions, vous voudrez un portefeuille à bas prix. Si vous prévoyez de conserver le bitcoin plutôt que de l’utiliser fréquemment, cela peut ne pas être le facteur décisif pour vous. Une réputation (de sécurité) – les meilleurs portefeuilles Bitcoin ont également la réputation d’être les meilleurs. La preuve est dans le pudding et vous ne devez choisir qu’un portefeuille fiable d’un fournisseur stellaire qui n’a jamais été violé auparavant.

– les meilleurs portefeuilles Bitcoin ont également la réputation d’être les meilleurs. La preuve est dans le pudding et vous ne devez choisir qu’un portefeuille fiable d’un fournisseur stellaire qui n’a jamais été violé auparavant. Un excellent service client – placer votre investissement dans la cryptographie peut être un peu intimidant et vous devez avoir la tranquillité d’esprit qu’une équipe est prête à vous aider. Les portefeuilles avec un service client accessible et réactif peuvent faire les deux.

– placer votre investissement dans la cryptographie peut être un peu intimidant et vous devez avoir la tranquillité d’esprit qu’une équipe est prête à vous aider. Les portefeuilles avec un service client accessible et réactif peuvent faire les deux. Un plan de sauvegarde – parfois, les gens perdent l’accès à leurs portefeuilles et cela peut être stressant et même conduire à la perte d’une richesse considérable. Il est important de choisir un fournisseur de portefeuille qui dispose de méthodes pour récupérer votre portefeuille lorsque l’appareil sur lequel il se trouve est perdu ou endommagé. Considérez cette situation hypothétique à l’avance.

Ce sont quatre considérations cruciales avant de prendre une décision. Selon votre situation, vous souhaiterez peut-être évaluer d’autres caractéristiques et facteurs du portefeuille.

