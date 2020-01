Sony dévoile les premières caractéristiques de sa Playstation 5

La PS5 approche à grands pas, et Sony souhaite faire monter au maximum la pression ! Comme vous le rapportait la rédaction de World is Small il y a environ une semaine, la marque japonaise a profité de l’ouverture du CES, salon de la technologie à Las Vegas, pour révéler les premiers détails concernant la fameuse Playstation 5. Pour rappel, la console de jeux vidéo devrait sortir d’ici la fin de l’année, et affronter vaille qui vaille sa plus sérieuse concurrente, la Xbox Series X.

Dans la nuit de lundi à mardi donc, Sony a révélé quelques menus détails concernant sa toute nouvelle console. La firme en a en effet profité pour révéler son logo qui, sans grande surprise, n’a que très peu évolué par rapport à celui de la PS4. Si ce n’est le changement de chiffre, bien sûr.

Mais surtout, Sony a tenu à révéler quelques caractéristiques de sa console, via un schéma comprenant 5 points. Ainsi, le groupe les a présenté en exclusivité au média américain Wired. Parmi elles, on retrouve un son spatialisé en 3D, des fonctionnalités haptiques pour la manette, des gâchettes qui devraient fournir une sorte de retour de force, un SSD ultra rapide pour des temps de chargement drastiquement diminués, des composants créés pour supporter le fameux ray-tracing, et enfin le support du Blu-Ray Ultra HD. On a hâte d’en savoir plus lors du prochain show de Sony, qui devrait se tenir début février (le 12 ?).

4 / 5 ( 1 vote )