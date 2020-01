Aston Martin présente un rétroviseur triple affichage et anti-angles morts

Alors que le Consumer Electronic Show bat son plein dans la cité du vice, Las Vegas, aux Etats-Unis, les constructeurs d’électronique, d’automobile et d’high tech ne cessent de dévoiler des technologies révolutionnaires pour séduire toujours plus les consommateurs, mais surtout les investisseurs ! Et cette nouveauté made in Aston Martin (la marque des voitures de James Bond, si si) ne nous fera pas dire le contraire.

En association avec Gentex Corporation, la marque d’automobiles anglaises a en effet annoncé une petite révolution dans le monde de la circulation : un rétroviseur triple affichage. La technologie, qui pourrait vite devenir une référence, affiche donc, comme les rétroviseurs classiques, ce qui se passe à l’arrière du véhicule, mais aussi et surtout ce qui se passe sur les côtés, angles morts inclus ! Et tout ça, grâce aux merveilles des caméras et des écrans.

Ce rétroviseur Full Display Mirror (FDP) peut en outre basculer selon vos envies d’un affichage simple au triple affichage. Suffisamment grand, il ne devrait pas gêner la lisibilité du conducteur quand il sera en position “triple”. Lors du CES, ce petit bijou équipait une Aston Martin DBS Superleggera. Pour l’instant, aucune date de commercialisation, mais chez World is Small, on est certain qu’il sera bientôt sur le marché.

