Deezer révèle les musiques les plus écoutées pendant Noël et le nouvel an

Qu’est-ce que serait un réveillon en famille ou entre amis sans musique ? Et, plus précisément, sans streaming musical ? Spotify et Deezer sont effectivement des applications qui sont devenues indispensables en soirée, si bien que très souvent, on prépare même sa playlist en avance. Variété française, tubes internationaux, rap bien sale ou hit parade de l’année en cours, les besoins et les envies sont variés.

La preuve avec ces tops que dévoilent le géant français Deezer. L’entreprise a effectivement publié différents tops, à savoir le top 10 des titres diffusés à Noël, entre le 24 au soir et le 25, mais aussi le top 10 des artistes streamés à Noël, le top 10 des titres pour le passage à 2020, le top 10 des titres de la soirée du 31 décembre et le top 10 des artistes pour cette même soirée. Les voici :

Le top 10 des titres pour Noël :

Mariah Carey : All I Want for Christmas is you

Wham! : Last Christmas

Gradur, Heuss L’enfoiré : Ne reviens pas

Heuss L’enfoiré, Jul : Moulaga

Dean Martin : Let it Snow! Let It Snow!

Tones and I : Dance Monkey

Redbone : Come and Get Your Love

Diana Krall : Jingle Bells

Michael Bublé : It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas

Ariana Grande : Santa Tell Me

Le top 10 des artistes pour Noël :

Franck Sinatra

Mariah Carey

Jul

Michael Bublé

Angèle

Dean Martin

Tino Rossi

Dadju

Gradur

Elvis Presley

Le top 10 des titres pour le passage à 2020 :

Gradur : Ne reviens pas

Black And Peas : I Gotta Feeling

Tones and I : Dance Monkey

Corinne Hutin, Benoit Hutin : Bonne année 2020

Aya Nakamura : Pookie

Heuss l’Enfoiré : Moulaga

Images : Les démons de minuit

Rihanna : We Found Love

Luis Fonsi, Daddy Yankee : Despacito

Maître Gims : Sapés comme jamais

Le top 10 des titres de la soirée du 31 décembre :

Gradur : Ne reviens pas

Tones and I : Dance Monkey

Aya Nakamura : Pookie

Heuss l’Enfoiré : Moulaga

Angèle : Balance ton quoi

Black And Peas : I Gotta Feeling

Gambi : Popopop

DJ Snake, Tyga, J Balvin : Loco Contigo

Maître Gims : Sapés comme jamais

Aya Nakamura : Djadja

Le top 10 des artistes de la soirée du 31 décembre :

Jul

Aya Nakamura

J Balvin

Maître Gims

Gradur

Heuss l’Enfoiré

Angèle

Queen

Ninho

Daddy Yankee

4 / 5 ( 1 vote )