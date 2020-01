Apple humilié lors de la cérémonie des Golden Globes

On connaît Apple et sa réputation de multinationale blindée d’argent. La marque à la pomme sait se faire son beurre sur des smartphones, tablettes et ordinateurs vendus excessivement chers, mais toujours au top en termes de qualité. Visiblement, ça ne plaît pas à Ricky Gervais, le présentateur super star des Golden Globes, qui ont été diffusés dans la nuit de dimanche à lundi.

L’humoriste britannique, reconnu pour son humour piquant mais surtout pour ses qualités d’acteur, de producteur et de réalisateur (tout, quoi) avait déjà présenté quatre fois cette cérémonie propre au monde du cinéma : en 2010, en 2011, en 2012 et en 2016. C’est donc lors de cette cinquième itération que M. Gervais a voulu être particulièrement corrosif envers Apple.

L’acteur a d’abord salué la série The Morning Show, diffusé sur Apple TV+. Un plan sur le PDG d’Apple a été effectué à ce moment là, juste avant que Ricky Gervais ne dise que la série avait été “créée par une entreprise qui a des ateliers de misère en Chine.”

Ricky Gervais:

“…You say you’re woke but the companies you work for…Apple, Amazon, Disney…if ISIS started a streaming service you’d call your agent, wouldn’t you. If you do win an award tonight, don’t use it as a platform to make a political speech…” pic.twitter.com/rVRIng2JAH

— Yashar Ali (@yashar) January 6, 2020