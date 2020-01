Une meute de robots-chiens déplace un camion de plusieurs tonnes

C’est ce qu’on appelle une news insolite. Et on la doit, encore une fois, à l’entreprise Boston Dynamics, qui fait très souvent le buzz grâce à des vidéos what the fuck. Pour rappel, Boston Dynamics produit des robots ultra-technologiques, au look étrangement humanoïde. Pourtant, aujourd’hui, ce sont des robots-chiens qui font la une. Depuis leur présentation en 2017, ces robots-chiens, sobrement nommés SpotMini, ont régulièrement été filmés en train d’effectuer de véritables prouesses.

Ces robots-chiens sont notamment munis d’un bras robotisé, qui leur ont déjà permis d’ouvrir des portes sans aucune aide. Mais surtout, ils sont très agiles : ils peuvent sauter très haut et peuvent même danser ! Mais aujourd’hui, c’est leur force qui est mise en avant. Dans la vidéo mise en ligne par Boston Dynamics, une meute de dix robots chiens tirent un énorme poids lourd pesant plusieurs tonnes, sur plusieurs dizaines de mètres.

Ces SpotMini sont donc particulièrement intéressants. Après avoir été développés durant de nombreuses années, ces robots-chiens seront commercialisés cette année avec une série de 100 exemplaires. Pour rappel, ce type de robot est entièrement électrique et profite d’une autonomie de 90 minutes. Il peut transporter jusqu’à 14 kg. Deux versions seront disponibles, à un prix encore inconnu : quadrupède avec ou sans bras robotisé.

