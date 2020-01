Le Cybertruck de Tesla ira-t-il sur Mars ?

La marque de véhicules électriques Tesla, qui appartient au multi-milliardaire Elon Musk, est particulièrement populaire depuis le début de l’année 2019. En plus d’engranger des ventes de plus en plus nombreuses, Tesla a fait sensation, pour le meilleur et pour le pire, lors de la présentation de son fameux Cybertruck. Ce véhicule tout terrain, au design ultra futuriste, se voulait résistant à tous types de dégâts, voire indestructible. Oui mais voilà, lors de sa présentation officielle, la démonstration a tourné au fiasco quand l’une de ses vitres s’est brisé sous la pression.

Toujours étant que le Cybertruck se veut être une véritable révolution dans l’univers des véhicules électriques. Et Elon Musk lui-même semble vouloir en faire un porte-étendard futuriste puisque sur Twitter, il a répondu avec un smiley avec des lunettes de soleil à un internaute lui demandant si le véhicule ira sur Mars en 2022.

— Elon Musk (@elonmusk) December 29, 2019

Pour rappel, en 2018, Elon Musk avait déjà envoyé son Roadster dans l’espace, ce qui avait fait grand bruit. En novembre dernier, Elon Musk avait également déclaré que le Cybertruck serait produit en version pressurisée, idéale pour aller dans l’espace. Si le Cybertruck va dans l’espace, il sera envoyé avec le vaisseau spatial Starship. D’Elon Musk, encore. Et le vaisseau aurait la capacité de le faire. A voir donc d’ici deux petites années.

