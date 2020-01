La Playstation 5 pourrait être rétrocompatible avec la PS1, la PS2, la PS3 et la PS4

Sony va-t-il dominer la nouvelle génération de consoles comme il le fait avec sa PS4 depuis 2013 ? La Playstation 5 sortira, tout comme la Xbox Series X, en cette fin d’année. Les rumeurs tablent sur le mois de novembre. Si l’on ne sait pratiquement rien de ces deux consoles, on se doute pourtant qu’elles seront des monstres de puissance, capables de dépasser les limites du possible, graphiquement parlant.

Mais outre cette course à la technologie, Sony semble, selon plusieurs rumeurs, vouloir faire plaisir à ses fans de la première heure. Plusieurs brevets pointent en effet que la Playstation 5 serait totalement rétrocompatible avec TOUTES les générations de Playstation précédentes, à savoir la PS1, la PS2, la PS3 et la PS4. Ce serait une sacrée avancée, puisque la Playstation 4, rappelons-le, n’était pas rétrocompatible avec la Playstation 3.

Les rumeurs proviennent de plusieurs insiders – comprendre des gens bien informés -, tels que Erebus sur Twitter et Hip Hop Gamer sur Youtube. Cependant, comment Sony y arriverait-il ? La marque japonaise va-t-elle mettre en place un système à la PS Now, à savoir du streaming ? Un abonnement qui donnerait accès à d’anciens jeux ? Une compatibilité totale avec le physique et donc les disques ? Quid des jeux en dématéralisés achetés ? Les jeux seront-ils optimisés automatiquement ? Autant de questions auxquelles on espère des réponses dans les prochains jours / semaines / mois….

4 / 5 ( 1 vote )