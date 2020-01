2019 fut une année record pour la vente de jeux vidéo

Les jeux vidéo n’ont jamais été aussi populaires. Il y a encore quelques dizaines d’années, on qualifiait les joueurs de nerds, puis de geeks. Puis, les années avançant, plus personne n’a osé critiqué les jeux vidéo, tant ils sont entrés sans jamais en sortir de la culture populaire. Cette année 2019 fut particulièrement emplie de succès pour le milieu du gaming, car la vente de jeux vidéo a connu un véritable record.

La preuve avec ces données avancées par le cabinet spécialisé SuperData. Selon l’équipe d’analystes, 120,1 milliards de dollars au total ont été dépensés dans le monde entier pour acquérir des jeux vidéo, soit une hausse de 4% par rapport à 2018. C’est assurément un nouveau record. Mais, seul point noir : la croissance a ralenti. Elle était de 13% en 2018 par rapport à 2017.

Dans le détail, les revenus de 2019 sont représentés par 64,4 milliards de dollars de dépense pour les jeux mobile, 29,6 milliards de dollars pour les jeux PC et 15,4 milliards de dollars pour les jeux consoles. Ce qui est assez étonnant au vu du marché console. Le reste est partagé par les vidéos liées aux jeux, avec 6,5 milliards de dollars dépensés, et 6,3 milliards de dollars pour les jeux fondés sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée. En tout et pour tout, les jeux free-to-play ont représenté 80% des dépenses pour les jeux dématérialisés en 2019. Le marché des jeux AAA, et donc premium, a lui reculé de 5% puisqu’il y a eu moins de grosses sorties par rapport à 2018 (qui avait vu sortir God of War et Red Dead Redemption 2 notamment).

