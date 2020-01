Samsung dévoilera le Galaxy Fold 2 le 11 février

C’est ce qu’on appelle une bonne grosse gaffe. Samsung a en effet publié, puis retiré, une vidéo de présentation du Galaxy Fold 2, mais aussi du Galaxy S11 / Galaxy S20, où l’on pouvait voir la date du 11 février 2020. Ce sera donc ce jour là que les nouveaux smartphones du géant asiatique seront officiellement annoncés.

Il y a plusieurs jours, World is Small vous avait fait part de la fuite d’une photo du Galaxy Fold 2. Un modèle dans lequel nous ne plaçons pas forcément le plus grand espoir du monde, tant le premier fut un échec à la fois critique et commercial. Mais on ne peut pas en vouloir à Samsung de vouloir faire mieux et donc de proposer une nouvelle itération. Peut-être moins cher, qui sait ? On plaint les premiers possesseurs qui ont payé plus de 2000 euros leur téléphone pliable…

Samsung Unpacked leaked promo. Unpacked is confirmed for 2/11/20 pic.twitter.com/nQeT6i4aRp — Max Weinbach (@MaxWinebach) January 4, 2020

La conférence de présentation se tiendra à San Francisco et il sera totalement possible de la suivre en direct grâce à un flux vidéo proposé par Samsung directement sur son site ou bien via Youtube, à la bonne franquette. Quant aux rumeurs sur les téléphones présentés, on parle surtout d’une grosse amélioration de l’appareil photo pour le Galaxy S11/S20, et de de l’adoption d’un nouveau fort carré lorsque le Galaxy Fold 2 sera plié sur lui même. A voir ce que ça donnera.

