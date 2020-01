Samsung dévoile le moniteur gaming “le plus courbe du monde”

C’est ce qu’on appelle de l’artillerie lourde. La marque sud-coréenne Samsung, que l’on connaît surtout pour ses téléviseurs et ses téléphones portables nommés Galaxy, a dévoilé il y a très peu un tout nouveau moniteur spécifiquement conçu pour les joueurs, et ce, à quelques jours seulement du prochain CES qui aura lieu à Las Vegas la semaine prochaine.

Ainsi, le constructeur sud-coréen a annoncé l’Odyssey G9 et l’Odyssey G7, deux moniteurs QLED. L’Odyssey G9 offre une diagonale de 49 pouces, rien que ça, avec une étonnante et incroyable résolution de 5120 x 1440 pixels. Il dispose également d’un temps de réponse de seulement une milliseconde, mais aussi d’un taux de rafraîchissement de 240 Hz, d’une prise en charge du fameux HDR1000 (avec luminosité maximale de 1000 cd/m2). Sans oublier, évidemment, d’une compatibilité FreeSync 2 (AMD) et G-Sync (NVidia). L’Odyssey G9 se présente, en sus, comme le moniteur courbe le plus courbe des moniteurs gaming, avec un champ de vision semblable à celui de l’oeil humain.

Enfin, l’Odyssey G7, plus abordable et donc moins tonitruant, offre deux modèle de 27 et 32 pouces QLED, avec une résolution de 2560 x 1440 pixels, un taux de rafraîchissement de 240 Hz, 1 ms de temps de réponse, une comptabilité FreeSync 2 et G-Sync, un angle de courbure de 1000R et du HDR600. Les bruits de couloir annoncent un prix de 1300 dollars pour le G9. A voir lors du CES.

