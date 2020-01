Huawei lance sa propre chaîne télévision… autocentrée

Les constructeurs chinois se font de plus en plus présents sur la sphère mondiale, grâce à une force de frappe sans réelle équivalent. En proposant des téléphones d’entrée de gamme à très bas prix, Oppo, Vivo et Huawei se font une belle place au soleil. Et c’est justement cette toute dernière marque qui nous intéresse aujourd’hui. Huawei a en effet capitalisé ses succès financiers pour lancer sa propre chaîne de télévision. Une chaîne de télévision assez peu variée, puisque son quasi unique sujet de discussion est… Huawei lui-même.

La marque chinoise a en effet lancé sa propre chaîne de propagande, si on peut le dire ainsi. Le premier épisode de Huawei News montre une présentatrice nommée Susan Wang, assurant que Huawei prospère sans pareil. L’émission parle également des Etats-Unis, qui bloquent toujours les groupes américains souhaitant travailler avec Huawei, et des accusations d’espionnage proférées à l’encontre de l’entreprise chinoise.

La 5G est également évoquée par la présentatrice, qui affirme que cette technologie “augmente notre confiance dans les système numérique”. Enfin, en guise de conclusion, la présentatrice lance un appel à Donald Trump pour qu’il mette un terme à ces blocages. Bref, à voir si cette chaîne de télévision proposera autre chose que cet appel, comme des émissions didactiques, par exemple.

