AirPods : vous pouvez désormais graver des émojis sur le boitier !

En voilà une nouvelle qui fera fort plaisir aux nouveaux acquéreurs d’AirPods classiques et AirPods Pro. Ces écouteurs sans fil, qui dominent sans partagent le marché grâce à leur qualité inhérente mais surtout grâce à la force de frappe de la société Apple, sont disponibles au prix minimal de 279 euros pour les AirPods Pro, et 179 euros pour les AirPods classiques.

S’il est possible de personnaliser ses nouveaux AirPods depuis la deuxième génération de ces petites oreillettes, notamment en gravant un petit message dessus (idéal pour les prénoms, afin de ne pas confondre avec les autres possesseurs d’AirPods dans le foyer), il est désormais possible de graver… un émoji ! Apple vient en effet de mettre à jour cette option de personnalisation pour notre plus grand bonheur.

Seulement certains émojis sont disponibles à la gravure, mais ce devrait être largement suffisant pour faire votre choix. Au total, ils sont 30 à être possiblement gravés, de la licorne au smiley caca, en passant par le pouce levé, par le smiley à la langue tiré, par le poing fermé, par le petit robot, par l’ours, par le fantôme ou par la tête de mort. Bref, un choix complet. Vous ne pourrez graver qu’un seul smiley cependant. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c’est que la personnalisation est gratuite !

