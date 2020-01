Apple préparerait un Mac gaming pour 2020

Quand on parle de jeux vidéo, on pense souvent à Playstation, Xbox, Nintendo et au PC, qui s’appuie notamment sur la boutique en ligne Steam. Mais on pense nettement moins aux Mac et Macbook de la marque à la pomme, qui supporte pourtant Steam et peuvent même tourner en dual boot, c’est à dire accueillir Windows en plus de macOS. En cause ? Les composants de ces machines, plus destinés à la bureautique et aux tâches professionnelles telles que le graphisme qu’au jeu vidéo.

Mais Apple souhaiterait changer la donne, selon un brevet déniché par le site Patently Apple. A l’instar de sa ruée vers le streaming vidéo avec Apple TV+, la firme de Cupertino voudrait investir dans un Mac gaming, spécialement conçu pour l’e-sport. Selon les sources du site, qui sont à prendre avec des pincettes, Apple prévoirait un Mac en 2020 au prix de 4500 euros, rien que pour les joueurs. Ca fait cher, même pour un ordinateur gaming.

La machine pourrait être dévoilée lors de la WWDC 2020. Son développement n’en serait qu’à ses débuts, puisque les équipes d’Apple hésiteraient entre un format portable et une tour Mac. Rappelons qu’Apple investit de plus en plus dans le jeu vidéo avec Apple Arcade notamment et le support des manettes PS4 et Xbox One sur iOS 13 et iPad OS.

