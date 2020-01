Oppo copie Apple et propose ses propres AirPods

Quand on parle d’innovation, la marque à la pomme est toujours très loin devant tout ce qui se fait en termes de technologie. Par contre, quand on parle de plagiat, de copie, ce sont les marques chinoises qui trônent et règnent en maître. La preuve encore une fois avec cette nouvelle copie des Airpods, les oreillettes sans fil d’Apple, qui cette fois-ci provient de l’entreprise Oppo, connue pour ses téléphones pas chers d’entrée de gamme.

Oppo a donc dégainé ses Enco Free (pour libre de droit, on imagine), des écouteurs qui reprennent détails par détails le design général des AirPods d’Apple. Les oreillettes ont droit à deux embouts histoire de pouvoir faire ses propres AirPods Pro. Oppo assure en outre que la latence ne dépasse pas les 120 ms et que le Bluetooth 5.0 est au rendez-vous pour connecter tous types d’appareils compatibles.

Pesant 4,6 grammes chacun, ils possèdent un boitier de charge, avec un indicateur LED et un bouton d’appairage sur le côté droit. Les écouteurs sont aussi certifiés IPX4, ce qui les rend résistants à la sueur et à la poussière. Et, cerise sur le gateau, vous aurez un contrôle de lecteur en tapotant deux fois les écouteurs, en faisant un geste vers le haut ou vers le bas. Ils seront proposés en blanc, rose ou noir, à 89 euros.

