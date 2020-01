La Nintendo Switch, l’un des pires produits de l’année selon 60 millions de consommateurs

Coup dur pour le “petit artisan du jeu vidéo”. Nintendo a en effet été épinglé par l’association française 60 millions de consommateurs. Chaque année, l’organisme décerne une série de “cactus”, censé récompenser les pires produits des 365 derniers jours. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la Switch en a reçu un bien beau : celui du “produit trop fragile”.

Selon l’association de consommateurs, cette récompense s’explique par le problème de “Joy-Con Drift” qui touche de nombreux joueurs et pour lequel Nintendo fait encore et toujours la sourde oreille. Si vous ne connaissez pas ce problème, sachez qu’il est lié au joystick. Ce dernier, défectueux, envoie un signal à la console faisant croire que le joueur dirige son personnage dans une direction. En réalité, le joueur ne touche évidemment pas joystick.

“Les réparations sont facturées au prix fort par Nintendo” quand la garantie est dépassée, ajoute 60 millions de consommateurs. Autrement dit, on appelle cela une honte. Les autres entreprises épinglées sont la Fnac avec le cactus de la pire pratique à cause d’une assurance “gratuite” qui est en fait payante avec des prélèvements de 26 euros, et la SNCF, qui reçoit le Cactus d’or. On vous laisse deviner pourquoi… Un indice cependant : le mot “grève”.

