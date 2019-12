L’iPhone XR a été le smartphone le plus vendu en 2019

La fin d’année est toute proche, et elle amène avec elle des bilans en tous genre. Il y a eu Spotify qui a annoncé ses artistes les plus streamés, Apple avec ses applications les plus téléchargées et même Twitter et ses contenus les plus twittés. C’est désormais au tour du célèbre cabinet de données Counterpoint Research de publier sa liste des téléphones les plus vendus de l’année 2019. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le grand gagnant est le même que celui de l’année passée, à savoir l’iPhone XR.

Petit bijou de technologie bénéficiant d’un prix plus qu’abordable et surtout d’une image de marque défiant toute concurrence, l’iPhone XR de l’entreprise à la pomme a dominé les ventes durant chacun des trimestres de 2019. L’iPhone 11, quant à lui, est à la 5e place du classement, ce qui s’avère être une belle performance puisqu’il n’a que trois mois de vie derrière lui contrairement à l’iPhone XR qui en est à un plus d’un an.

Voici le top 10 des smartphones les plus vendus au troisième trimestre de 2019 :

Apple iPhone XR

Samsung Galaxy A10

Samsung Galaxy A50

Oppo A9

Apple iPhone 11

Oppo A5s

Samsung Galaxy A20

Oppo A5

Xiaomi Redmi 7A

Huawei P30

Beaucoup de smartphone bas de gamme ou milieu de gamme dans ce top, notamment chez Oppo, Samsung et Xiaomi. Pour rappel, l’iPhone XR est également l’iPhone le moins cher d’Apple, donc ceci explique cela.

4 / 5 ( 1 vote )