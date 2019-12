L’iPhone 11 Pro en or et diamants à 100.000 dollars enfin testé

La rédaction de World is Small vous en avait parlé il y a quelques temps, et le célèbre youtubeur Marques Brownlee (MKBHD) l’a fait : l’iPhone 11 Pro en or 24 carat et serti de 137 diamants et vendu par la société russe Caviar (qui porte bien son nom…) a enfin été testé ! Une prise en main qui n’est pas sans nous émoustiller, puisque la vidéo de ce vidéaste quasi professionnel dure pas moins de 9 minutes et 54 secondes.

Rappelons tout de même que cet iPhone 11 Pro d’ultra luxe coûte la bagatelle minimale de 91 660 euros. On se demande donc bien qui pourrait se l’offrir. Et à ce prix là, vous n’avez que l’iPhone à 64 Go de stockage. Celui avec 512 Go de stockage et en modèle max coûte 109 420 euros. Caviar présente son produit comme ci-dessous : « Zenith — un modèle dans lequel le luxe est absolu. Pas de compromis — seulement de l’or et des diamants. Uniquement les matériaux les plus précieux de la Terre. À l’instar du soleil qui est en haut et qui prend la position la plus haut possible dans le ciel, le propriétaire de ce smartphone n’est digne que du plus haut statut. Caviar iPhone 11 Pro Solarius Zenith est le signe de l’indéniable supériorité et de la position la plus proche d’un idéal. C’est un accessoire qui ne peut être tenu dans les mains que des plus méritants ».

Pour résumer la vidéo de Marques Brownlee, il indique qu’il n’y a littéralement rien que je puisse dire sur ce téléphone qui soit utile à une personne normale ». Mais quelle personne normale investirait autant d’argent dans un téléphone ?

