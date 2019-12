Le top 5 des réussites high-tech de la décennie

Les années 2010 ont été un véritable bond dans la technologie. Aujourd’hui, il est devenu habituel de voir les passants les yeux rivés sur leur téléphone en pleine rue, d’entendre des conversations sur les séries Netflix du moment ou de voir des citadins parler à leur maison ou leur voiture. Si la décennie dernière était la révolution de Facebook, de Youtube et de l’iPhone, cette décennie est sans aucun doute celle des services et du streaming. Voici la sélection de World is Small des cinq réussites high-tech de ces 9 dernières années.

Netflix

La véritable réussite de cette décennie est évidemment Netflix, qui a révolutionné le marché de la consommation de séries et de films. Née en 1997, la plateforme, à l’origine un service de location de DVD, s’est transformée en un service de SVOD qui a conquis pas moins de six millions de Français. Ses séries tels que Stranger Things, Black Mirror, The Crown, ou le récent The Witcher ont défrayé la chronique et Netflix attire de plus en plus les grands noms du cinéma, comme Scorcese avec The Irishman.

iPad

Évidemment, la tablette d’Apple présentée en 2010 par Steve Jobs est un des grands succès de la décennie. L’iPad rencontre un grand succès et Apple se vante même à l’époque d’avoir écoulé plus de trois millions d’exemplaires en trois mois. Aujourd’hui, l’iPad est carrément devenu un ordinateur avec l’iPad Pro.

Airpods

A leur sortie, les AirPods ont été critiqués. Qui voudrait vraiment s’enfoncer des cotons-tiges et se pavaner avec dans la rue ? Et pourtant, le pouvoir d’Apple est tel que ces écouteurs sans fil sont devenus incontournables. En témoignent ces multiples copies vendues sur des sites chinois.

Google Home

Sortie en 2017, l’enceinte connectée d’Apple est une révolution. Equipée d’un assistant vocal, il vous suffit de lui parler pour qu’elle diffuse de la musique ou réponde à des questions basiques. 1,7 million de Français en utiliserait, rien que ça !

Oculus Rift

L’Oculus Rift a sonné le glas de la réalité virtuelle. Petit bijou de technologie, ce casque VR s’est démocratisé et a apporté sa patte dans l’industrie. S’immerger dans un univers virtuel est une expérience qu’il faut absolument faire, et nul doute que la technologie atteindra des niveaux inattendus d’ici quelques années.

4 / 5 ( 1 vote )