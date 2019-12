Apple Music : obtenez dès à présent 6 mois gratuits !

Apple Music est l’un des ténors de l’univers du streaming musical. Si Spotify et Deezer ont plus d’abonnés et font mieux niveau bibliothèques et chansons proposées, Apple ne démord pas et propose une belle offre. Une belle offre… gratuite ! En effet, World is Small vous explique aujourd’hui comment profiter d’une promotion de fin d’année, qui vous permet d’avoir pas moins de six mois du service totalement gratuitement. L’offre est valide jusqu’à la fin de l’année, alors vite !

Pour en profiter il faut télécharger l’application Shazam, qui sonde les musiques en cours de lecture pour en connaître le titre et l’auteur. L’app appartient à Apple. Une fois téléchargée, « cliquez sur Bibliothèque » en haut à gauche, puis sur le cadre Apple Music sous « Shazams récents ». Il doit indiquer « Obtenez 6 mois gratuits à Apple Music » avec un bouton « Essayer ». Cliquez dessus puis appuyez sur « Essayer gratuitement ». Vous allez être ensuite redirigé vers Apple Music où le mot de passe de votre compte Apple sera demandé. Entrez-le et validez-le pour obtenir 6 mois gratuits !

Si vous avez déjà profité d’une période d’essai gratuite, vous aurez moins de mois (1 à 4 mois). Il est tout à fait possible de se désabonner si vous l’êtes, afin de profiter de cette offre. Alors n’hésitez plus et dépêchez-vous !

