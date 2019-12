L’app qui transforme votre iPhone en iPod bannie par Apple !

La rédaction de World is Small vous en avait parlé il y a déjà quelques jours. Un jeune étudiant avait développé une application qui avait pour but de transformer l’iPhone en véritable petit iPod. D’un point de vue cosmétique seulement, cependant, en affichant sur l’écran le design de nos anciens iPods. L’application, nommée Rewound, avait séduit les nostalgiques du monde entier, et était garantie de connaître un franc succès. Le souci, c’est qu’Apple a décidé d’exclure Rewound de son App Store, pour non respect de certaines des règles du magasin.

La firme de Cupertino reproche en effet à l’application de copier le design de l’iPod. Le créateur se défend en indiquant que l’app peut adopter des skins différents. La marque à la pomme reproche aussi au développeur de faire payer des fonctionnalités d’Apple Music. Enfin, le design peut prêter à confusion et faire penser que Rewound est un produit Apple. Le créateur s’en défend, en expliquant qu’Apple aurait fait bien mieux…

Pour contourner ces règles qu’il juge contraignantes, le développeur souhaite désormais créer une “web app”, autrement dit une application web que l’utilisateur pourra lancer via un navigateur internet. Depuis, il a également ouvert une collecte de fonds, dont l’objectif est de 20.000 euros, si jamais vous voulez l’aider dans sa tâche…

