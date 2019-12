La Playstation 5 à 900 euros ? La rumeur qui a rendu Internet totalement fou

Microsoft et Sony se font la guerre depuis presque 20 ans. Dans le domaine du jeu vidéo, les deux marques sont reines. Nintendo, de son côté, se concentre sur de nouvelles expériences pour séduire le grand public. Ainsi, lorsque Microsoft a officiellement annoncé sa nouvelle console Xbox il y a quelques jours lors de la cérémonie des Games Awards, on se demandait tous où était Sony. Pas loin visiblement, puisqu’une étrange rumeur a fait irruption hier, lundi 16 décembre, prêtant à la Playstation 5 un prix de… 900 euros !

Massivement relayée, par le site spécialisé jeuxvideo.com notamment, la rumeur, qui proviendrait d’un “leak” (une fuite en français), annonçait plusieurs informations. Que la console sortirait le 4 décembre 2020, avant Noël et après le Black Friday donc, et qu’elle serait divisée en deux éditions : une standard à 570 euros avec SSD de 1 téraoctet, et une premium à 900 euros avec un SSD à 4 TO et un GPU séparé.

Une rumeur qui a évidemment déchaîné les passions… mais que Sony a rapidement démenti. Jeuxvideo.com a de son côté fait son mea culpa, appelant à la vigilance concernant les “leaks”. Cette rumeur a-t-elle été délibérément relayé pour faire un petit coup de pub à Sony et faire monter la pression ? Sans nul doute. Si tout se passe bien, la PS5 devrait être proposé entre 400 et 500 euros et sortirait en fin d’année prochaine.

