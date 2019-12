App du jour : Tinder – Faites des rencontres (iPhone – gratuit)

Tinder n’est pas la première app de rencontre, mais elle a révolutionné le monde des rencards. Elle a fait du « swipe vers la droite » un phénomène culturel et avec 1,6 milliard de swipes par jour dans plus de 190 pays, elle a permis à d’innombrables couples de se former.

Vous connaissez probablement les caractéristiques de base qui ont permis à Tinder de connaître un succès mondial : vous créez votre profil, définissez vos préférences (âge, genre, lieu) et vous pouvez commencer à swiper sur les profils proposés (vers la droite pour « like », vers la gauche pour passer). Si quelqu’un like aussi votre profil, vous pourrez entamer une discussion. Tinder a fait passer un cap aux rencontres en ligne avec des fonctionnalités d’abonnement qui facilitent la recherche d’un partenaire potentiel.

Tinder Plus vous offre des likes illimités, la possibilité de faire un « Rewind » sur le profil de quelqu’un que vous avez accidentellement swipé vers la gauche et un Boost par mois, pour que votre profil soit le premier à être vu selon l’endroit où vous vous trouvez pendant 30 minutes. Il vous offre également la fonction Passeport (qui vous permet de rencontrer des gens partout dans le monde) et Super Likes (qui vous aide à vous démarquer face à un gros coup de coeur).

Tinder Gold vous offre tout cela et plus encore, y compris la fonction Likes You, qui vous montre les personnes qui ont swipé vers la droite sur votre profil. C’est toujours bon à savoir.

