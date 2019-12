GOTY : quel sera le “jeu vidéo de l’année” aux Games Awards ?

Dans la nuit de jeudi à vendredi, entre 3 et 5 heures, sera sacré le jeu vidéo de l’année, communément appelé GOTY (Game of the Year). Une récompense décerné tous les ans lors d’une cérémonie dénommée The Game Awards, présentée par Geoff Keighley, éminent animateur très influent dans le milieu du jeu vidéo.

Comme aux Oscars, les Games Awards récompensent les titres sortis cette année selon plusieurs catégorie : meilleure bande-son, meilleure ambiance sonore, meilleurs graphismes, meilleur scénario, meilleure direction artistique, meilleur jeu multijoueur… et jeu de l’année. Sont également récompensés les joueurs, coachs et équipes e-sport.

Cette année, la catégorie “jeu de l’année” est partagée entre : Control (Remedy), Death Stranding (Kojima Productions), Resident Evil 2 Remake (Capcom), Sekiro: Shadows Die Twice (From Software), Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) et The Outer Worlds (Obsidian). Selon vous, qui gagnera le tant attendu GOTY ? Vous pouvez voter directement sur le site officiel. Les votes du public comptent pour 10% de l’appréciation, le reste étant décidé par l’ensemble des rédactions du monde.

Selon la rédaction de World is Small, Death Stranding pourrait bien tirer son épingle du jeu. Malgré le fait qu’il divise, de par son gameplay parfois éreintant mais incroyablement récompensant, le titre de Hideo Kojima, sorti en exclusivité sur PS4 (jusqu’à sa sortie sur PC mi-2020) possède des qualités indéniables, dont des graphismes alléchants, un casting incroyable et un univers totalement inédit. Cela suffira-t-il ? Rien n’est moins sûr, puisqu’une véritable campagne de bashing a été lancée contre lui par de nombreux joueurs déçus. Réponse cette nuit.