Oppo dévoile un casque de réalité augmentée qui détecte le mouvement des mains

Chez World is Small, on n’est pas avare en critiques en ce qui concerne les marques chinoises, fortement suspectées, pour une grande partie d’entre elles, de copier les innovations occidentales. Dont celles d’Apple. On se souvient par exemple de ce MagicBook Pro, qui allait jusqu’à plagier le nom du MacBook Pro… Mais aujourd’hui, nous sommes biens obligés de clore notre bouche.

Oppo, spécialisé dans la commercialisation de smartphones d’entrée de gamme, a récemment tenu une conférence à Shenzhen, bastion de la technologie chinoise. Au délà d’un nouveau flagship et d’un prototype de smartphone avec capteur photo sous l’écran, c’est un casque AR, ressemblant vaguement à l’hololens, qui a attiré notre attention.

Ce casque de réalité augmentée disposerait de 4 caméras, dont deux avec optique fish-eyes, une caméra HD et un capteur temps de vol destiné au mapping en temps réel de l’environnement. Des hauts parleurs sont intégrés, capables de diffuser du son spatialisé, mais surtout, le casque aurait une fonction de détection des mains ! Comme ce qui se trouve depuis peu sur les casques Oculus. En outre, ce casque serait autonome et donc sans fil. Pour l’instant, aucune date de commercialisation de ce casque n’a été communiquée. Mais il pourrait bien nous plaire.

4 / 5 ( 1 vote )