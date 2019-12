63 000 euros, c’est le prix du Mac Pro full option

Il est un de ces nombres qu’on ne peut pas forcément imaginer. Le nouveau Mac Pro de la marque à la pomme, Apple, est enfin là. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne risque pas de se vendre par palettes. Six ans après la dernière version, régulièrement critiqué de par son design en format cylindrique, la firme de Cupertino sort une toute nouvelle itération de son Mac Pro. Il avait été annoncé lors de la keynote de la WWDC, et se vantait d’être beaucoup plus modulaire, par rapport à celui de la précédente génération.

Ce nouveau Mac Pro n’est d’ailleurs pas sans rappeler l’ancien Mac Pro, commercialisé entre 2006 et 2012. Mais ce qui est inédit, en revanche, c’est son prix. Son tarif de base est déjà cher, mais encore abordable pour les professionnels qui cherchent un rapport qualité / prix encore supportable. Avec les caractéristiques suivantes, le Mac Pro est vendu 6499 euros :

Processeur Intel Xeon W 8 cœurs à 3,5 GHz, Turbo Boost jusqu’à 4 GHz

32 Go de mémoire vive

Carte graphique Radeon Pro 580X avec 8 Go de mémoire

Stockage SSD de 256 Go

Souris Magic Mouse 2

Clavier Magic Keyboard avec pavé numérique

Boitier à 4 pieds (roues vendues séparément)

Mais si vous optez pour le Mac Pro full option, il va falloir multiplier ce prix par 10, ou presque : 61939 euros. Pour ce tarif, vous obtenez :

Processeur Intel Xeon W 28 cœurs à 2,5 GHz, Turbo Boost jusqu’à 4,4 GHz

1,5 To de mémoire vive

Deux cartes graphiques Radeon Pro Vega II Duo avec chacune 32 Go de mémoire

Stockage SSD de 4 To

Carte Apple Afterburner

Souris Magic Mouse 2

Clavier Magic Keyboard avec pavé numérique

Vous en voulez encore plus ? Voici les options que vous pouvez acheter en sus :

Roulettes pour le boitier : 480 euros

Magic Trackpad 2 en plus de la souris Magic Mouse 2 : 149 euros

Logiciels Final Cut Pro X et Logic Pro X : 329,99 euros et 229,99 euros, soit 559,98 euros pour les deux

Au total, il vous en coûtera 63152 euros pour le tout. Autrement dit, seuls les très, très grands professionnels pourraient se l’offrir.

